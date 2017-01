Tous ces gens qui ont voulu tuer Bruce Willis au cinéma

Bruce Willis a joué dans de nombreux films d’action et beaucoup de vilains méchants ont souhaité sa mort. Ainsi, le réalisateur Pierre-Alexandre Chauvat a sorti la deuxième partie de son œuvre « Everybody Wants to kill Bruce ». Il a compilé 53 films différents comme Pulp Fiction, Mad Max : Fury Road, La Vengeance dans la peau ou encore The Avengers. Même si Bruce Willis n’a pas participé à la plupart de ces films, le montage a été réalisé de telle façon que les protagonistes semblent vouloir tuer l'acteur emblématique du cinquième élément.

Qui veut tuer Bruce Willis ?

Bruce Willis, un acteur bankable

L’acteur américain a participé à plus d’une soixantaine de projets. Selon les informations disponibles, ses films ont généré une recette supérieure à 7 milliards de dollars, il figure ainsi parmi les comédiens ayant rapporté le plus d’argent. Ainsi, 26 films ont dépassé la barre des 100 millions de dollars au box-office. Parmi ses plus grands succès, on peut citer entre autres Le Sixième Sens, Armageddon, Die Hard 4 : Retour en Enfer, G.I. Joe : Conspiration et Une journée en enfer.

Les ennemis de Bruce Willis

