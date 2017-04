Pinterest dit adieu au bouton like

Pinterest a annoncé vouloir mettre fin au fameux bouton « like ». La compagnie veut notamment se différencier de ses concurrents et éviter la confusion au sein de ses utilisateurs. À partir de maintenant vous ne pourrez plus utiliser le bouton « like » sur Pinterest. D’après la compagnie, les utilisateurs auraient beaucoup plus tendance à interagir avec les « épingles » lorsqu’il n’y aurait pas de boutons « like ». De plus, les utilisateurs se sont souvent plaints de la confusion qui existait entre le bouton « like » et le bouton « save ». Désormais, ces derniers ne risqueront plus de faire de mauvaises actions par erreur.

Par ailleurs, dans un communiqué à Recode, un porte-parole de la compagnie a déclaré que Pinterest ne se considérait pas comme un réseau social et voulait de ce fait faire disparaître le bouton « like » pour marquer sa différence. Pinterest se place ainsi à l’opposé de certains réseaux sociaux commeFacebook. Le changement se fera de manière progressive dans les semaines à venir sur l'application et le site web.



