Pinterest lance Lens : le Shazam pour retrouver des objets

Pinterest lance une nouvelle fonctionnalité qui rappelle un peu l’application Shazam. Baptisée Lens, cette fonctionnalité permet d’identifier les objets dans la vie réelle pour vous proposer par la suite d’autres objets en rapport avec ceux-ci. Lens est un outil intégré à Pinterest qui utilise l’appareil photo de votre smartphone. La fonctionnalité repose également sur une intelligence artificielle capable de reconnaître des objets à partir d'une photo.



Le système de cette nouvelle fonctionnalité est simple. Il suffit de prendre un objet en photo (meuble, nourriture...) et Lens vous proposera plusieurs images en lien. Par exemple, si Lens détecte une horloge, il vous proposera ensuite plusieurs images qui contiennent cette horloge, des montres ou des objets en rapport avec le temps.



Pinterest allie également Lens à « Shop The Look », un outil qui permet de cliquer sur les objets apparaissant sur une photo et qui vous redirige vers un lien où vous pouvez acheter l’article.



Lens est en cours de déploiement aux États-Unis sur Android et iOS.

