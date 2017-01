Pioneer dévoile deux lecteurs Blu-ray 4K pour ordinateur

Les lecteurs de salon Blu-ray UHD ont fait leur entrée il y a maintenant un an. Microsoft a également proposé une solution avec sa console Xbox One S qui est actuellement le lecteur Blu-ray Ultra HD le plus accessible. C’est maintenant au tour des PC de s’équiper du gadget avec cette annonce de Pioneer.

Le premier lecteur Blu-ray 4K pour PC

Le constructeur japonais a dévoilé deux lecteurs Blu-ray 4K : le BDR-S11J-BK et le BDR-S11J-X. Ce dernier est la version haut de gamme de Pionneer qui devrait offrir une plus grande qualité audio lors de la lecture de CD. Mais ces lecteurs au format de 5,25 pouces sont tous capables de lire et de graver du contenu Ultra HD sur Blu-ray en plus des fonctionnalités d’un lecteur/graveur DVD classique.

Ces deux modèles sont les premiers du genre à arriver sur le marché. Cependant, ils nécessitent un processeur Intel de génération Kaby Lake Core i5 ou i7. Pour la carte graphique, l’ordinateur devra embarquer au moins un HD Graphics 630 alors qu’une sortie vidéo en HDMI 2.0a est requise. Ces lecteurs de Pioneer devront arriver au Japon fin février à 22 000 yens (178 euros) et 35 000 yens (284 euros).



>>> Lire aussi : Asus lance un concurrent du Raspberry Pi, mais en 4K