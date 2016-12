Britney Spears n'est pas morte, c'est le compte Twitter de Sony qui a été hacké

« Britney Spears est mort par accident! Nous allons vous en dire plus bientôt.» Ce tweet fut relayé plusieurs fois le lundi 26 décembre 2016. Finalement, la chanteuse est bel et bien vivante, le message est l’œuvre d'OurMine, un groupe de pirates qui n’est pas à son premier coup d’éclat.

OurMine a piraté plusieurs comptes de célébrité en 2016

Certains comptes Twitter liés à Sony Music ont été hacké par le groupe de hackers OurMine le 26 décembre dernier. Ainsi, des responsables de la compagnie et Bob Dylan ont annoncé la mort de Britney Spears après 8 heures du matin. Après que les messages aient été supprimés, un représentant de la star a confirmé sur CNN que la chanteuse est en vie.

OurMine est devenu célèbre pour ce genre de pratique. Rien que cette année, il a piraté les comptes de plusieurs personnalités liés aux high-tech tels que Sundar Pichai, le PDG de Google ; Mark Zuckerberg, le fondateur de Facebook et Jack Dorsey, le PDG de Twitter. Plusieurs médias tels que Netflix et Marvel figuraient également parmi leurs victimes et lorsque le site BuzzFeed a publié un article relatif à l’identité d’un membre du groupe, OurMine l’a publiquement mis en garde.

Rappelons qu’en novembre 2014, la division cinématographique de Sony a subi un piratage d’envergure qui a entraîné la perte de plusieurs informations sensibles. Suite à cette affaire, et la publication de ses mails privés, Amy Pascal, la vice-présidente de Sony Pictures, a dû quitter son poste.



>>> Lire aussi : Facebook a "tué" des milliers d'utilisateurs par erreur