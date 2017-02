Pirates des Caraïbes : des vaisseaux fantômes dans une nouvelle bande-annonce

À l’occasion du Super Bowl qui se déroulait cette nuit à Austin, Disney a dévoilé la nouvelle bande-annonce du prochain Pirates des Caraïbes.

Comme tous les ans, le Super Bowl, événement sportif le plus regardé aux États-Unis, est l’occasion pour les principaux studios de cinéma de dévoiler les dernières images de leurs blockbusters à venir. Outre Les Gardiens de la Galaxie, Disney a présenté une nouvelle bande-annonce de La Vengeance de Salazar, le prochain volet de la saga Pirates des Caraïbes.

Après un premier teaser publié en octobre dernier dans lequel apparaissait uniquement le personnage de Salazar, interprété par Javier Bardem, c’est une véritable bande-annonce qui a été diffusée cette nuit aux États-Unis. On peut à nouveau y voir le capitaine Salazar et ses hordes de pirates à bords de leurs vaisseaux fantômes, ayant pris le contrôle des océans, pouvant séparer les eaux ou marcher sur la mer. La bande-annonce permet également d’apercevoir les capitaines Barbossa et Sparrow.

Le cinquième volet de la saga Pirates des Caraïbes racontera comment un groupe de pirates fantômes, dirigé par le capitaine Salazar, se met à la recherche de Jack Sparrow dans le triangle des Bermudes, afin d’éliminer tous les pirates vivants de la surface des océans. Le capitaine Sparrow, interprété par Johnny Depp, n’a alors d’autre choix que de retrouver le Trident de Poséidon afin de sauver sa peau.

Pirates des Caraïbes La Vengeance de Salazar sortira en France le 24 mai prochain. Le film est réalisé par Joachim Rønning et Espen Sandberg avec Johnny Depp, Orlando Bloom, Geoffrey Rush ou Javier Bardem.