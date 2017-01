Pixel Museum : le musée du jeu vidéo devrait ouvrir ses portes en février

Lancé il y a plus de cinq ans, le projet du Pixel Museum devrait bientôt être accessible au public. Ses membres estiment en effet que tout devrait être prêt dans quelques semaines.



Toujours en chantier, le Pixel Museum, qui devait ouvrir ses portes en fin d'année dernière, pourrait être inauguré fin février. C'est du moins ce qu'escomptent les membres de la Ludus Académie, à l'origine du projet. Le Pixel Museum, c'est un musée entièrement dédié à l'histoire du jeu vidéo : des premières bornes d'arcade aux récentes consoles de salon, en passant par les microordinateurs des années 70-80 et tous les produits dérivés, le musée compte retracer de la manière la plus exhaustive possible plus de 40 d'histoire du jeu vidéo. Le musée compte pas moins de 25.000 pièces et s'étend sur 800 m². Depuis peu, le Pixel Museum profite du parrainage d'un acteur de renom du jeu vidéo : Oskar Guilbert. L'homme est le PDG de Dontnod Entertainment, le studio de développement à l'origine de Life Is Strange.



Ce n'est pas le premier musée du jeu vidéo qui s'apprête à ouvrir ses portes, mais il s'agit généralement d'expositions s'étalant sur quelques semaines. L'ambition du Pixel Museum est différente, puisque le projet devrait tenir au moins un an, durée qui correspond au prêt des locaux par la ville de Schiltigheim. Seul le Musée du Jeu Vidéo avait tenté l'aventure en 2010 à la Grande Arche de la Défense, mais il avait dû fermer ses portes aussitôt ouvertes. Depuis, le MJV organise des manifestations temporaires dans différentes grandes villes d'Europe.



Le Pixel Museum est localisé à Schiltigheim, une petite ville située à quelques encablures de Strasbourg. Pour suivre la finalisation des travaux et la prochaine ouverture des locaux au public, rendez-vous sur la page Facebook ou le compte Twitter du projet.

