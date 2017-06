Planet of the Apps : le premier épisode est enfin disponible sur Apple Music

Annoncé il y a plusieurs mois, Planet of the Apps vient de diffuser son premier épisode. Tout le monde peut visionner le premier épisode sur le site officiel du programme ou sur iTunes. Planet of the Apps est une sorte de télé-réalité développée par Apple Music. Des développeurs d’applications viennent présenter leurs projets face à un jury composé des actrices Jessica Alba, Gwyneth Paltrow, du chanteur Will.i.am et de l’entrepreneur Gary Vaynerchuk.

Apple Music n’avait pas communiqué la date de lancement de son programme. Le premier épisode est sorti à l’occasion de la WWDC, l'événement du géant américain. Si le premier épisode est disponible pour tout le monde, les neuf autres seront exclusivement diffusés chaque semaine sur Apple Music. Planet of the Apps fait partie des nouveaux contenus originaux d’Apple music qui veut proposer plus de diversité et attirer de nouveaux abonnés.

