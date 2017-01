[CES] Play-Doh Touch, le jeu vidéo qui donne vie à la pâte à modeler

Hasbro, leader mondial de la pâte à modeler avec sa marque Play-Doh, a présenté une nouveauté pour le moins intrigante lors de ce CES 2017. Il s’agit d’un jeu vidéo nommé Play-Doh Touch, dans lequel les personnages à l’écran sont créés de toutes pièces à partir de pâte à modeler, puis scannés sur un smartphone ou une tablette afin de prendre vie dans le jeu.

Le principe de Play-Doh Touch est donc d’offrir un jeu dans lequel tous les éléments, des personnages aux décors, pourront être créés à partir de véritable pâte à modeler. Pour cela, le jeu offre plusieurs options : utiliser les moules vendues par Hasbro, ce qui permet de bénéficier de textures et d’animations pré-enregistrées, ou simplement laisser libre court à son imagination. Une fois la création terminée, il suffit de la placer sur une surface blanche et de la scanner avec la caméra de l’iPad via l’application vendue sur l’App Store. Après quelques secondes d’analyse et de calculs, la création en pâte à modeler est intégrée au jeu, et peut donc devenir un personnage jouable, un élément du décor, ou un objet à utiliser pour résoudre certaines énigmes.

Concrètement, Play-Doh Touch propose un jeu de plateforme pas très complexe ni trop élaboré, mais qui regorge de bonnes idées, et qui permet notamment de faire prendre vie à ses créations les plus folles à travers l’application. L’application Play-Doh Touch est proposée gratuitement sur l’App Store français, mais il faudra mettre la main au portefeuille pour avoir accès à tous les niveaux. Le plateau comprenant plusieurs moules compatibles avec le jeu est, quant à lui, proposé pour une quarantaine de dollars aux États-Unis. Enfin, notons qu’il existe une version Android, elle aussi gratuite au téléchargement.



Démonstration de Play-Doh Touch

