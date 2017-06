Playlink : Sony veut transformer les smartphones en manettes de jeu

Playlink est l’une des révélations de l’E3 et repousse les possibilités de la console de Sony. Cette fonctionnalité permet d’interagir avec la PS4 à partir d’un smartphone ou d’une tablette. Ces derniers ne remplaceront pas les manettes, mais serviront juste de second écran.

Les appareils mobiles pourront alors recevoir des informations personnalisées venant de la console. De plus, il est possible de transférer des photos vers la PlayStation 4 pour certains titres comme That's You ! Ce jeu de quiz, dévoilé avec Playlink, illustre bien une des applications créées par ce type d’interaction. Avec ce titre multijoueur, il faut répondre à une série de questions et prendre des photos que la console personnalise ensuite.

Sony a également présenté un thriller policier multijoueur et compatible avec Playlink, Hidden Agenda. Cette fois, c'est l’observation et la déduction qui seront mis à l’épreuve. En effet, les joueurs incarnent un détective et un procureur chargés d’enquêter sur un tueur en série. L’orientation de l’aventure dépend alors des décisions du groupe.

Enfin, les amateurs de jeu musical retrouveront SingStar Celebration qui transforme les smartphones en microphone le temps d'une chanson. Pour accéder à PlayLink, il suffit de télécharger gratuitement l’application du même nom. That's You ! est également gratuit et arrivera le 4 juillet.