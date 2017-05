La conférence Playstation E3 sera diffusée dans les cinémas du monde entier mais pas en Europe

Sony va une nouvelle fois proposer une projection de sa conférence Playstation E3 dans les salles de cinéma. La conférence E3 2017 aura lieu à partir du 10 juin prochain à Los Angeles.

Si Sony a ouvert les portes de l’E3 au public cette année, se déplacer jusqu’à Los Angeles reste assez compliqué pour la plupart des fans. C’est pourquoi Sony propose de diffuser sa conférence sur grand écran baptisée le Playstation E3 Expérience.

C’est la troisième fois que l’E3 est proposé dans les cinémas. En plus des tickets gratuits, les spectateurs auront droit à un poster exclusif et des goodies électroniques. Le Playstation E3 Expérience se déroulera aux États-Unis, au Canada et en Amérique Latine. Aux dernières nouvelles, aucune projection n’est malheureusement prévue en Europe.



La conférence annuelle E3 permet l’annonce et la présentation des derniers jeux vidéo, mais également des consoles et appareils.



