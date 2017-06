Sony lance PlayLink pour jouer à la PS4 depuis son smartphone

A l’occasion du salon de l’E3, qui ouvre ses portes aujourd'hui, Sony vient de présenter une nouvelle fonctionnalité baptisée PlayLink. Celle-ci permettra de contrôler certains jeux PS4 à partir de son smartphone.

Depuis quelques années, Sony permet de contrôler certains jeux PlayStation, comme Singstar, depuis son smartphone. Cependant, il fallait jusque-là télécharger une application spécifique au jeu sur son smartphone. Pour peu qu’un joueur profite à la fois de Singstar, de The Division ou de DriveClub, chaque application compagnon fonctionnait différemment. Ce mardi, Sony a lancé un service centralisé, baptisé PlayLink, qui permettra de profiter de différents jeux multijoueurs, sans toutefois préciser si les contrôles se feront tous à partir d’une application unique.

Ce service permettra notamment de jouer à plusieurs à un seul jeu, même en ne bénéficiant que d’une seule manette, les autres joueurs n’ayant qu’à se servir de leur smartphone ou de leur tablette. Parmi les jeux pris en charge au lancement de l’application, on retrouvera Savoir c’est Pouvoir, Secret Objectif, C’est Toi, Frantics et Singstar Celebration. Outre l’interface tactile ou le clavier virtuel, le service pourra également profiter de l’appareil photo du smartphone ou de la tablette pour prendre des clichés et les afficher sur le téléviseur pour les jeux qui prennent en charge la fonctionnalité.

Le service PlayLink sera disponible sur iPhone ou sur Android dès son lancement, prévu pour le 5 juillet prochain. Il sera disponible avec le jeu de quiz C’est Toi disponible à 20 euros sur le PlayStation Store.