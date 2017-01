PocketLab : le petit gadget qui étudie l'environnement

Sur la plateforme de financement participatif Indiegogo, l'ingénieur mécanique Clifton Roozeboom a réussi à lever près de 80 000 dollars pour deux cubes pour mieux comprendre l’environnement, Weather et Voyager. L’inventeur va commencer la phase de production avec une livraison prévue pour mai 2017.

Explorer le monde avec Weather et Voyager

Pocketlab

PocketLab rassemble dans un petit cube plusieurs capteurs, de nombreuses applications ainsi que des logiciels spécialisés. Grâce à cet appareil, on peut partir à la découverte de son environnement et réaliser des expériences scientifiques. Voyagerenregistre de nombreuses données comme la vitesse, le champ magnétique, la température, la pression atmosphérique ou encore l’intensité de la lumière. La présence d’une connexion Bluetooth 4.0 facilite le transfert des informations vers une tablette, un smartphone ou un ordinateur. L’inventeur précise que cet outil conviendrait aussi bien à un enfant qu’à un scientifique. Actuellement, il est proposé à 128 dollars sur Indiegogo.

Weather est surtout destiné à l’étude du climat et de la météorologie. En plus des indications sur le temps, il permet aussi de déterminer le point de rosée et facilite l’établissement de l’indice de chaleur. Sur Indiegogo, ce PocketLab coûte 78 dollars et bien entendu, le prix sera plus élevé lorsque le produit sortira officiellement.

>>> Lire aussi : IgNobel 2016 : les découvertes scientifiques les plus absurdes récompensées