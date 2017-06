Pokémon Go : le mode Raids au coeur de la mise à jour

Ninatic apportera un nouveau mode dans les semaines à venir : les Raids. Il s’agit d'un système de combat coopératif qui se déroulera dans les arènes baptisées Raid.

Les joueurs devront ainsi joindre leur force pour vaincre le boss Pokémon qui s’y trouve. Ce nouveau mode accepte jusqu’à 20 personnes et l’application indiquera à chacun leur Pokémon qui est le plus susceptible de vaincre le boss. Bien évidemment, ce dernier reste très difficile à battre d’autant plus que le combat est limité dans le temps. Cependant, l’équipe a toujours sa chance du moment que l’horloge ne sonne pas la fin des hostilités. En effet, les membres pourront récupérer et revenir dans l’arène pour aider ses coéquipiers.

À la clé, les joueurs recevront de nouveaux objets spéciaux, dont une collection d’Honor Ball. Les récompenses seront réparties selon la contribution de chacun. Si un joueur a infligé le plus de coups au Boss Pokémon, il récoltera le plus d’Honor Ball: un type de Pokéball exclusivement destiné à capturer la puissante créature que l’équipe aura vaincu.

Pour participer à ce mode, il faudra avoir un Raid Pass, valable qu’une seule fois. Il est disponible, chaque jour, en visitant une arène ou en mettant la main à la poche dans la boutique en ligne.