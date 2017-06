Pokémon Go : des rencontres de joueurs pour fêter les 1 an

Le jeu mobile Pokémon Go s’apprête à fêter sa première année d’existence avec plusieurs événements et rassemblements de joueurs. Le développeur Niantic Labsvient d’annoncer l’arrivée d’un événement en jeu, à partir du 13 juin prochain, qui permettra de trouver plus de Pokémon de type feu et glace, des bonus d’expérience et des ristournes sur les oeufs chance. De même, le développeur organisera dans les prochaines semaines les premiers rassemblements de joueurs officiels, dont le premier aura lieu en juillet prochain à Chicago.

Le premier Pokémon Go Fest aura donc lieu le 22 juillet prochain. Il s’agira d’un événement à l’entrée payante, dont les places seront mises en vente à partir du 19 juin prochain. Pour l’heure, Niantic n’a donné aucune autre information concernant le prix ou le programme de cette journée spéciale. Ce premier rassemblement de joueurs devrait être suivi par d’autres événements du même type en Europe entre juillet et septembre, tandis que le Japon devrait également connaître un événement nommé « Pikachu Outbreak » en août prochain.

Outre ces événements de célébration, Niantic Labs a également annoncé l’arrivée prochaine d’une mise à jour majeure pour son jeu mobile. Sans donner de date ni les détails des nouveautés qu’elle proposera, le studio indique qu’elle ajoutera de « nouvelles manières » de jouer, y compris un mode collaboratif.