Pokémon Go : un nouvel événement autour des Pokémon de type roche

Depuis l’arrivée d’une partie de la deuxième génération de Pokémon en février dernier, l’application Pokémon Go a ralenti le déploiement de nouvelles fonctionnalités. Du moins jusqu’à jeudi prochain. Le studio Niantic a en effet annoncé l’arrivée d’un nouvel événement prévu pour durer une semaine.

Régulièrement, afin de maintenir l’attrait pour Pokémon Go, Niantic organise quelques événements saisonniers dans son jeu, à l’image d’Halloween en octobre dernier ou de la Saint-Valentin en février. Le prochain de ces événements est prévu pour ce jeudi par le studio et durera une semaine. Baptisé « Pokémon Go Adventure Week », il devrait mettre en avant les Pokémon de type roche avec quatre nouveautés principales.

Tout d’abord, à compter de ce jeudi et durant une semaine, les Pokémon de type roche, comme Onix, Kabuto, Simularbre, Ptéra ou Amonita, devraient apparaître plus régulièrement sur la carte. Par ailleurs, lorsqu’ils se rendent à un Pokéstop afin de chercher du ravitaillement, les joueurs pourront profiter de davantage d’objets et les Pokéballs seront proposées dans la boutique du jeu avec une réduction de 50 %. Il en va de même pour les bonbons récoltés par votre compagnon Pokémon qui seront générés quatre fois plus rapidement pendant cette semaine. Enfin, l’éditeur de votre avatar proposera un nouvel objet, à savoir un nouveau chapeau d’explorateur.

L’événement débutera à partir de ce jeudi à 22h, et durera jusqu’à jeudi 25 mai à la même heure. De quoi permettre aux joueurs ayant abandonné l’application depuis l’été dernier de reprendre la main alors que les beaux jours reviennent peu à peu.