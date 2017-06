Pokémon GO a été téléchargé plus de 750 millions de fois en un an !

Encore un chiffre qui démontre l'énorme succès qu'a été Pokémon GO cette année. Niantic, l'éditeur du jeu, a récemment annoncé dans un communiqué que le jeu aurait été téléchargé plus de 750 millions de fois pour les appareils mobiles Android et les iPhone ! Toujours dans le communiqué, Niantic affirme que cet été se tiendra à Chicago un évènement “real-world” ou “monde réel”. Durant cette période, des joueurs de Pokémon GO du monde entier pourront faire connaissance dans la vie réelle et participer à de multiples activités.



Pokémon GO est sorti il y a tout juste un an et les développeurs du jeu sont constamment en train de l’améliorer en proposant des mises à jour régulières avec l’ajout de nouveautés. Toutefois il reste des fonctionnalités absentes comme la possibilité d’échanger ses pokémons ou de se défier en un contre un sans parler de la présence de Pokémons légendaires... mais tout ceci devrait arriver cette année.