Après Pokémon Go, découvrez le nouveau jeu mobile Magicarpe Jump

Après le succès rencontré par Pokémon Go, The Pokémon Company lance un nouveau jeu mobile baptisé Magicarpe Jump. Comme le nom laisse penser, il s’agit d’un jeu centré sur Magicarpe, connu pour être le plus faible des Pokémon, mais aussi le plus aimé.

Le principe de Magicarpe Jump est beaucoup plus simple que Pokémon Go. Le joueur devra pêcher, nourrir et faire évoluer son magicarpe. Ce nouveau jeu renoue bien avec les racines de Pokémon qui consistait à créer un lien entre le dresseur et son Pokémon.

Dans Magicarpe Jump, le joueur n’aura plus à se déplacer dans la réalité, mais devra simplement utiliser son pouce pour entraîner son magicarpe à sauter le plus haut possible. Pour faire évoluer son magicarpe et le rendre plus fort, le joueur devra le nourrir et le faire combattre. Des achats in app sont également prévus.

Magicarpe Jump est disponible suriOS et Android.



