Pokémon Go lance sa première mise à jour de l’année 2017

L’année 2016 a été une année très chargée pour les studios Niantic et leur jeu Pokémon Go. Si les développeurs sont restés silencieux en ce début d’année, ils viennent tout juste de déployer la première mise à jour du jeu mobile. Cette première mise à jour de l’année 2017 n’est pas la plus importante qu’ait connue Pokémon Go depuis son lancement. Néanmoins, celle-ci permet d’améliorer certaines fonctionnalités.



La nouvelle mise à jour (0.53.1 sur Android et 1.23.1 sur iOS) apporte un meilleur suivi GPS. Ainsi le suivi de la distance a été revu pour être le plus précis possible. Certains utilisateurs s’étaient plaints que le jeu ne comptabilise pas la totalité des kilomètres parcourus.



De plus, des modifications ont été faites sur la version Apple Watch qui avait été critiquée. Désormais, vous pourrez visualiser les œufs obtenus dans les Pokéstops, ce qui n’était pas le cas jusqu’à présent.



Enfin, la dernière mise à jour amène avec elle des corrections mineures de texte. Cette mise à jour n’a donc rien de révolutionnaire. Toutefois, elle pourrait annoncer des changements majeurs dans la prochaine mise à jour qui serait prévue aux alentours de la Saint-Valentin.

