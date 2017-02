Android : la dernière update de pokémon Go permet de jouer sa musique

Il y a des joueurs qui aiment écouter la bande sonore originale de Pokémon GO car cela les aide à se concentrer. D’autres préfèrent lancer un morceau de leur sélection pour se mettre dans l'humeur et apprécier le jeu à leur manière. Jusqu'ici, sur Android, il n’était pas possible de choisir une musique de fond en raison d’un bug. En effet, certains utilisateurs ont essayé de jouer une musique et de lancer Pokémon GO, mais l’application la mettait juste en pause et lançait la bande-son originale. Ce bug va être corrigé grâce à la mise à jour Pokemon GO Android publiée par Niantic.

L’origine du problème ne viendrait pas de l'application elle-même mais du moteur Unity 3D. Unity Technologies a publié un correctif à ce sujet il y a quelques semaines. Mais il semble que Niantic n’ait eu le temps de l'intégrer que récemment. La mise à jour devrait déjà être disponible sur Google Play Store.

