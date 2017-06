Pokémon Go : le mode coopératif est en approche

Un an après son lancement, Pokémon Go est sur le point de lancer une importante mise à jour. Même si le jeu mobile a vu sa popularité chuter ces derniers mois, il compte encore des dizaines de millions d’utilisateurs qu’il faut maintenir à l’aide de nouveautés.



Parmi les nouveautés, on note le système des arènes qui a été complètement repensé. Celles-ci deviennent des Pokéstops. Les joueurs peuvent donc récupérer des objets en passant à côté des arènes. La structure des arènes a également été modifiée. Elles comptent désormais six places occupées en permanence par des Pokémon. De plus, deux Pokémon similaires ne peuvent plus occuper la même arène. Les Pokémon qui occuperont une arène seront dotés d’une jauge de motivation qu’il faut maintenir à l’aide de baies afin de gagner le plus de combats.

La deuxième nouveauté est l’apparition du mode coopératif. Désormais, jusqu’à 20 dresseurs peuvent s’allier dans le cadre d’un « Raid » afin de battre une créature baptisée « Boss du Raid » au sein de l’arène. Toutefois, pour pouvoir participer aux Raids, il faut avoir un « passe Raid » que l’on obtient lorsque l’on visite une arène dans la limite d’un passe par jour.



La mise à jour Pokémon Go prévoit également de nouveaux objets comme les Super Bonbons, les Baies Framby Dorées ou les Capsules techniques. Des sources ajoutent même que des Pokémon légendaires pourraient bien faire leur apparition. On ignore encore la date de sortie de la mise à jour, mais ça ne saurait tarder. En attendant, Niantic fermera temporairement les arènes du jeu.



>>>>>> Lire aussi : Pokémon Go et santé : le bilan n'est pas brillant