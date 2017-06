Pokémon Go : Niantic ajoute une nouvelle mesure anti-triche

Dans un article Reddit, Niantic a annoncé une nouvelle mesure anti-triche pour le jeu mobile Pokémon GO. Les joueurs qui utilisent des applications tierces se verront en effet être très fortement pénalisés. De nombreux joueurs de Pokémon Go utilisent des applications tierces afin de trouver plus facilement des Pokémons ou rares ou pour simuler un faux positionnement GPS. Niantic, qui tient à ce que l’expérience de jeu reste le plus juste possible ne veut pas cautionner la tricherie.

Désormais, les joueurs qui utiliseront des applications tierces verront leurs Pokémons marqués. En effet, d’après Niantic, les créatures seront marquées dans l’inventaire et ils ne se comporteront plus comme prévu. La compagnie n’a pas donné davantage de détails et il est difficile de savoir exactement comment les Pokémons « tricheurs » se comporteront.



Niantic avait déjà pris des mesures face à la tricherie dans le passé. Des joueurs avaient en effet été vu leurs comptes être suspendus.



>>> Lire aussi : le mode Raids au coeur de la mise à jour