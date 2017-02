Pokémon Go passe en mode St-Valentin

Le jour de la St Valentin est à moins d’une semaine. Certains sentent déjà l’amour dans l’air et d’autres pensent à des cadeaux, mais pour les fans de Pokémon Go, l’évènement sera surtout l’occasion de récolter plus de bonbons et de capturer des pokémons roses. En effet, Niantic apportera quelques modifications à son jeu de réalité augmentée du 8 février au 15 février.

La vie en rose

À l’approche de la Saint-Valentin, il y a du changement dans Pokémon Go : il devient plus facile de récupérer des bonbons, car le pokémon du joueur est modifié de telle sorte qu’il les trouve deux fois plus vite, si on en croit le communiqué publié sur le site internet du jeu.

En outre, la capture, l’éclosion d’un œuf et le transfert de pokémons donnent également une quantité doublée de bonbons. Spécifiques à chaque type de créatures, ils permettent de faire évoluer ou de recharger un pokémon.

>>> Lire aussi Un jeu pokémon dans Minecraft, c'est possible

Enfin, les pokémons roses seront plus présents que d’ordinaire et ils auront plus de chance d’apparaître dans les Œufs. En plus des Mélo, Toudoudou, Lippouti, Leveinard, Metamorph, le très convoité Mew est aussi concerné. Mais pour ce qui est des pokémons de type Psy, seuls les gamers les plus chanceux se verront offrir l’occasion de les capturer !