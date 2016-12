Pokemon Go enfin sur Apple Watch

Annoncé lors du keynote d’Apple en septembre dernier, Pokemon Go débarque enfin sur Apple Watch. L’application sur la montre d’Apple permet à présent de partir à la chasse aux pokemons sans avoir besoin de sortir son téléphone de sa poche.

En effet, sans être une version complète du jeu à part entière, vous pourrez, via votre montre connectée, vous connecter à votre iPhone et réaliser un certain nombre d'activités.



Si vous installez l'application sur l'Apple Watch certaines actions deviendront plus faciles. Il sera un peu plus rapide d’achever les différents objectifs journaliers. Les nombres de pas seront comptabilisés et vous serez informés du nombre de pas manquants pour faire éclore un oeuf en un coup d'oeil au poignet. Mais vous serez aussi alertés en cas de présence de pokéstop et de pokemon à proximité. Il sera aussi possible de collecter des items directement via l’Apple Watch.





Pokémon Go on Apple Watch

Voici les détails précis communiqués :



* Enregistrer chaque session de jeu comme une véritable séance d’entraînement, qui sera ainsi prise en compte dans le cadre de vos objectifs de pas journaliers

* Recevoir des notifications concernant les Pokémon situés à proximité

* Être informé du nombre de pas qu’il reste à effectuer pour faire éclore les Œufs Pokémon et pour recevoir un Bonbon grâce à votre Copain Pokémon

* Recevoir des notifications sur les PokéStops qui se trouvent à proximité, mais aussi y ramasser des objets

* Recevoir des notifications lorsque des Œufs éclosent et lorsque vous remportez des médailles



Pokémon Go for Apple Watch, la petite révolution dans le monde des objets connectés, est disponible gratuitement et dès maintenant sur l’App Store pour l’Apple Watch. N’oubliez pas d’autoriser l’installation de l’app compagnon dans l’application Apple Watch de votre iPhone.