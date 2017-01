Après Pokémon Go, voici Pokémon Duel !

Après le succès de Pokémon Go l’an dernier, The Pokémon Company vient de lancer un nouveau jeu mobile, Pokémon Duel. Si Pokémon Go se basait sur la réalité augmentée, Pokémon Duel est un titre stratégique qui relève du jeu de plateau.



Pokémon Duel pourrait bien être le nouveau jeu préféré de ceux qui se sont un peu lassés de Pokémon Go. De plus, en cette période de l’année et le froid, il n’est plus aussi facile de marcher pendant des heures à la recherche de nouvelles créatures. Pokémon Duel est un jeu de stratégie qui se joue au tout à tour.



Le principe est simple, vous possédez une équipe de 6 Pokémons. Chaque créature possède des pouvoirs et des capacités différentes. Le but est d’atteindre la base de l’adversaire en premier. Dès qu’une de vos figurines rencontre le Pokémon adverse, un duel se forme. Le premier qui a un de ses Pokémons dans la base adverse gagne.



Pokémon Duel est un jeu mobile gratuit. Toutefois des achats in-app sont possibles. Vous pouvez jouer seul face à l’AI du jeu ou en version multijoueurs avec des personnes réelles. L’application pour smartphone est disponible sur Android et iOS.

>>>>>>> Lire aussi : Pokémon Go lance sa première mise à jour de l'année 2017