Nintendo annonce enfin un jeu de rôle Pokémon sur Switch

A l’occasion de la présentation de ses prochains jeux pour l’E3, Nintendo a annoncé mardi qu’un jeu de rôle Pokémon était actuellement en développement par les équipes du studio Game Freak sur Switch.

>>> Jeux vidéo : les 15 meilleures annonces de l'E3

La semaine dernière, Nintendo dévoilait une partie des nouveautés attendues pour Pokémon ces prochains mois à l’occasion d’une vidéo Pokémon Direct. Si la firme de Kyoto en a profité pour dévoiler les prochains Pokken Tournament sur Switch et Pokémon Ultra Soleil et Ultra Lune sur 3DS, elle a surtout déçu une partie des joueurs qui espéraient l’annonce d’un jeu Pokémon standard sur la console hybride du constructeur.

C’est sans doute pour répondre à ces attentes que mardi, alors que Nintendo présentait son line-up pour les mois à venir, dont Metroid Prime 4 attendu pour 2018, la firme a fait une annonce. « J’ai une autre annonce. Game Freak a commencé à développer un titre Pokémon jeu de rôle sur Nintendo Switch. Il pourrait ne pas sortir avant plus d’un an, mais on espère que vous l’attendrez », a ainsi déclaré Tsunekazu Ishihara de Pokémon Company. Contrairement à Metroid Prime 4 cependant, ni image de gameplay, ni bande-annonce, ni même logo n’ont été dévoilés.

Jusqu’à présent, seules les consoles portables de Nintendo, de la GameBoy à la 3DS, avaient eu droit aux jeux de rôle Pokémonqui sont au cœur de la franchise. Avec la sortie de la Switch et ses capacités nomades, beaucoup de joueurs espéraient y découvrir un RPG Pokémon et ce sera désormais le cas. Plus encore, cette annonce tend à confirmer que la 3DS n’aura pas de successeur autre que la Switch qui devrait donc devenir à la fois la console de salon et la console portable privilégiée par Nintendo.

Aucune date de sortie n’a encore été annoncée pour Pokémon sur Switch, mais on ne devrait pas l’attendre avant la fin de l’année 2018.