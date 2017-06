Pokémon Ultra Soleil et Ultra Lune vont bouder la Switch

Les utilisateurs de Nintendo Switch seront déçus d’apprendre que Pokémeon Ultra Soleil et Ultra Lune n’arriveront pas sur leur nouvelle console. Lors d’un livestream dédié à la franchise, Nintendo a annoncé la sortie des deux jeux et a confirmé qu’ils ne seront pas disponibles sur la Switch.

Lors d’une ancienne conférence de presse, il avait été mentionné que Pokémon Ultra Soleil et Ultra Lune devaient arriver sur la Switch. Si les fans étaient ravis par cette annonce, Nintendo vient d’en décevoir plus d’un. La compagnie a déclaré qu’il s’agissait d’une malheureuse erreur.

Pokémon Ultra Soleil et Ultra Lune seront exclusivement disponibles sur la Nintendo 3DS. Les utilisateurs Switch pourront toutefois se réconforter avec l’arrivée de Pokken Tournament DX le 22 septembre prochain.



