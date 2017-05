Polar A370 : le bracelet connecté qui vise le haut du panier

Après avoir dévoilé l’A360 en 2015, Polar revient sur le marché, en juin, avec un nouveau bracelet connecté baptisé A370. L’entreprise profite de l’occasion pour apporter quelques améliorations sur l’analyse du sommeil.

Le Polar A370 embarque la technologie Polar Sleep Plus qui se base sur un algorithme spécifiquement développé par l’entreprise. Le système exploite les données récoltées par l’accéléromètre 3D pour déterminer la durée, les horaires et la qualité du sommeil. Il fournit ensuite une note variant entre 1 et 5 au réveil de l'utilisateur qui pourra également donner sa propre notation. Pour les autres fonctionnalités, l’A370 rejoint son prédécesseur avec son étanchéité et la présence d’un capteur cardiaque. La résolution de l’écran tactile passe à 80x160 pixels avec une dimension de 13x27mm. Les notifications provenant d’un smartphone peuvent y être consultées et comme type d’alerte, l’utilisateur a le choix entre la vibration et le changement de couleur. Avec une batterie rechargeable de 110 mAh, le constructeur promet jusqu’à trois jours d’autonomie en utilisation intensive.

Le prix de l’A370 est le même que celui de son prédécesseur : 199 €. Le bracelet connecté sera disponible en juin et plusieurs bracelets proposés à 24,90 € seront au choix pour la personnalisation.

> > > Voir le [Test] Fitbit Alta HR : la fréquence cardiaque en plus