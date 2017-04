[Promo] 120 € pour la montre Polar M200 Cardio (-20%)

Jusqu'au 5 mai, Materiel.net baisse de 20% le prix de la montre Polar M200 (grâce au code promo E919-A473-Z590ZC) qui passe donc de 149,00 € à 119,20 €. Les modèles noir et rouge sont concernés. La M200 est une montre qui s'adresse aux amateurs de course à pied. Son écran rond exploite la technologie de l'encre électronique (à l'instar des liseuses). Il affiche les données recueillies, relatives à l'activité physique (distance parcourue). La montre permet de planifier et de surveiller ses entraînements. Étanche, la M200 est dotée d'un GPS et d'un capteur de rythme cardiaque intégrés, particulièrement précis.

La montre offre une autonomie satisfaisante, qui peut atteindre une semaine, en utilisation légère. La recharge de la batterie s'effectue via un connecteur USB (et non pas un port USB qui nécessite l'utilisation d'un câble). Pour accéder à ce dernier, il suffit de désolidariser le cadran du bracelet. On peut alors brancher la montre directement au port USB d'un ordinateur pour recharger sa batterie.

>>> Retrouvez tous les bons plans de la rédaction

>>> Tom's Bons Plans est aussi sur Twitter !



>>> Lire : Montres de sport : quelle est la meilleure pour le running ?



>>> Lire : [Test] Polar M200 : faut-il craquer pour la montre de running de Polar ?