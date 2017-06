Polymega : la console ultime pour rejouer à la Mega Drive, la Snes ou la PlayStation

La Polymega est un projet de console rétro hors norme : non content d'accepter les cartouches de la Super Nintendo ou de la Mega Drive, l'appareil pourra également prendre en compte les CD de la PlayStation, du Mega CD ou de la PC Engine.



Anciennement baptisé Retroblox, ce projet est désormais connu sous le nom de Polymega. Grâce à son lecteur de CD, l'appareil est capable d'accueillir les jeux Mega CD, PlayStation et PC Engine CD-Rom². Mais comme la console est aussi modulaire, il est également possible de lui adjoindre une extension de port cartouche et de manette. Dès lors, on dispose d'une console prenant en charge la NES, la Super Nintendo, la PC Engine, la SuperGrax, la Mega Drive ou la 32X de Sega. La machine pourra également accueillir un pad sans fil exclusif à la console.

L'appareil proposera aux joueurs de copier leurs propres jeux sur le disque interne, mais il leur faudra impérativement disposer des versions originales. Impossible en effet de rapatrier dans la console une ROM ou une image-disque provenant du Web. La console permettra par ailleurs de partager des vidéos en ligne, à l'instar des consoles de dernière génération.



La Polymega n'est pas encore en vente, mais devrait l'être d'ici la fin de l'année. Une première vidéo de l'interface de la console vient d'être dévoilée et est visible ci-dessous.

Présentation de l'interface de la Polymega.

>> Patcher sa NES Mini : le tuto ultime