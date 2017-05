Popcorn Time : une application mobile plus design et réactive en juin

Popcorn-Time.to va dépoussiérer son application mobile en lançant une nouvelle version dès le mois prochain. Au menu, une structure plus légère et plus réactive et une organisation des contenus en fonction des goûts de l’utilisateur.



Lancé en 2014, Popcorn Time s’est rapidement imposé comme le service de piratage facile et accessible. Son succès a généré de nombreuses copies, lesquelles lui ont permis de toujours renaître de ses cendres malgré la succession de fermetures judiciaires.



Popcorn-Time.to est l’une de ces copies alternatives. Dans quelques semaines, elle va lancer une nouvelle version de son application mobile pour Android et iOS.



Son design sera revu pour encore améliorer le confort d’utilisation. Plus légère, elle devrait être utilisable sur un plus grand nombre de terminaux sans ralentissement. Enfin, Popcorn-Time.to s’inspire aussi des mécaniques de Netflix et fera remonter les contenus susceptibles d’intéresser l’utilisateur, en se basant sur ce qu’il a déjà regardé et aimé.



L’application n’est disponible ni sur le Play Store, ni sur l’AppStore. En cause, sa légalité plus que douteuse. Il faut donc passer directement par le site de Popcorn-Time.to pour récupérer l’APK (Android) ou la marche à suivre pour iOS.

