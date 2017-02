Pornhub lance son site d’éducation sexuelle

Connu pour son site pornographique, Pornhub a décidé de faire dans l’éducation sexuelle en 2017. Le site vient de lancer un programme baptisé « Sexual Wellness Center », qui se destine à devenir une source d’information sur de nombreux sujets, notamment les relations de couple ou les MST.

Pour l’occasion, Pornhub s’est associé à la doctoresse Laurie Betito, sexologue renommée aux États-Unis, qui se chargera d’animer la rubrique et de répondre aux questions des internautes avec d’autres experts sur différents sujets liés au sexe. « Notre but est de fournir aux visiteurs un site crédible qui fournit des informations complètes, plutôt que d’aller chercher un peu partout sur Internet », explique Corey Price, vice-président de Pornhub.