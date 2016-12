Le jeu culte Postal devient open source

Running With Scissors a partagé les codes originaux de Postal en open source, il est maintenant disponible sur Bitbucket sous licence GPL2. Rappelons qu’au début de cette année, le développeur a sorti une version remastérisée de son jeu en haute définition.

L’année dernière, Running With Scissors a annoncé vouloir partager les codes sources de son titre culte si « quelqu’un promet de le porter sur Dreamcast ». La compagnie n’a pas précisé si son souhait avait été exaucé ou non. En tout cas, elle a sauté le pas et « remet l’avenir du jeu aux fans ». Dorénavant, ceux qui ont le temps et la compétence pourront « modifier, mettre à jour et apporter des changements » à ce titre culte.

Postal, un poison numérique en liberté ?

Lors de sa sortie, le sénateur Joe Lieberman avait qualifié Postal de « poison numérique ». Malgré ses nombreuses scènes de violence, ce jeu figure maintenant parmi les titres cultes. Mais Postal a souvent été pris pour exemple dans les débats autour de la violence dans les jeux vidéo. L'autre référence majeure de ce débat c'est bien évidemment GTA. Mais à l'inverse de Postal, Grand Theft Auto rencontre un grand succès commercial. Par exemple, GTA V a dépassé la barre d’un milliard de dollars de recettes en seulement une semaine et selon les dernières informations disponibles, Rockstar Games en a écoulé plus de 70 millions d’exemplaires.

