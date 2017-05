Vous pouvez désormais poster vos photos Instagram depuis le site mobile

Vous ne serez bientôt plus obligés d’utiliser votre smartphone pour poster une photo sur Instagram. La compagnie a en effet déployé une nouvelle fonctionnalité sur son site mobile qui permet de télécharger et de publier ses photos sans passer par l’application. Jusqu’à présent, les utilisateurs ne pouvaient pas publier de photos depuis le site mobile Instagram. À vrai dire, son utilisation était même très limitée. L’utilisateur pouvait seulement consulter ses notifications et son fil d’actualité. Instagram a donc développé une nouvelle version pour rapprocher son site mobile de son application.

S’il est désormais possible de publier des photos depuis le site mobile, certaines fonctionnalités ne sont toujours pas disponibles. Vous ne pourrez pas utiliser des filtres par exemple. Lorsque vous publierez depuis le site, vous pourrez uniquement recadrer ou pivoter la photo. De même, l’envoi de message et la publication de vidéos n’ont pas encore été mis à jour.



Grâce à cette nouvelle fonctionnalité, Instagram devient un peu plus accessible. En effet, l’accès aux fonctionnalités de l’application ne dépendra plus du modèle de smartphone utilisé ni du réseau auquel un utilisateur est relié.



