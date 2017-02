Power Rangers : une série animée violente en préparation pour Netflix ?

Alors qu’il va travailler prochainement sur un dessin animé autour du jeu vidéo Castlevania, le producteur Adi Shankar a annoncé jeudi au site Polygon qu’il aimerait également créer une nouvelle version des Power Rangers en série animée destinée à un public adulte.

Si le nom d’Adi Shankar est ressorti en fin de semaine dernière lors de l’annonce d’une série animée Castlevania pour Netflix, le producteur n’est cependant pas tout à fait inconnu des internautes. En 2015, il était déjà derrière le film non officiel Power/Rangers qui reprenait les acteurs de la série d’origine et racontait ce qu’étaient devenus les personnages des années plus tard, alors que les forces de Rita Repulsa ont pris le contrôle de la Terre. Une adaptation particulièrement sombre et violente, qui jurait avec le matériau de base.

Il semblerait cependant qu’Adi Shankar n’en ait pas terminé avec les Power Rangers. A l’occasion d’une interview accordée la semaine dernière au site Polygon, spécialisé dans les jeux vidéo, le producteur a expliqué vouloir créer une nouvelle adaptation animée de la série des années 90 : « C’est une version complètement différente des trois premières saisons. Et ça sera hyper sombre. Plus sombre que n’importe quelle série Power Rangers », explique-t-il. Il souhaiterait également développer une intrigue qui fasse fil rouge tout au long de la série et non pas l’aborder uniquement sous l’angle de nouveaux monstres qui apparaissent à chaque épisode.

Adi Shankar explique qu’il aimerait que cette série animée Power Rangers soit diffusée sur Netlix. Il travaille déjà avec le service de VOD sur l’adaptation de Castlevania. On notera également que les Power Rangers seront de retour au cinéma cette année dans un film en prises de vue réelles mis en scène par Dean Israelite.