La Nintendo Switch en précommande dès demain, mais pas pour tous

La Switch sera disponible en précommande dès le 13 janvier, jour de sa présentation officielle, mais pas pour tout le monde.

C’est Nintendo qui fait connaître cette information via son compte Twitter de sa boutique new-yorkaise. C’est d’ailleurs là que se situe la limitation. Seule cette enseigne sera à même de recevoir les précommandes pour la nouvelle console du géant nippon.



De plus, ceux qui auront la chance d’être sur place devront se ruer dans le magasin dès 9 heures du matin afin d’avoir une chance d’obtenir une de ces précommandes, Nintendo précisant qu’elles seront « en quantité limitée. »

Cette manœuvre marketing n’a pas encore eu d’écho en Europe. Rien ne permet ou non de dire qu’elle sera appliquée à nos contrées. Rappelons que la Switch est une console hybride, à la fois de salon et portable. Elle permettra de jouer soit sur son téléviseur, soit en mobilité via son écran intégré.



D’après de récentes rumeurs relayées par le quotidien japonais Nikkei et le compte Twitter @Wario64, elle serait commercialisée entre 250 et 300 $ (soit entre 250 et 300 €). Une information qui se vérifiera ou non dès demain.

