Voici le premier pont imprimé en 3D

La technologie d’impression 3D vient de franchir un cap avec l’inauguration du premier pont entièrement imprimé en 3D. Il a été construit le 14 décembre au parc Castilla-La Mancha à Alcobendas, juste au sud de Madrid. Le projet a été initié par l’Institut d'Architecture Avancée de Catalogne, un centre de recherche et d’enseignement situé à Barcelone. Ce dernier a collaboré avec un contingent d’ingénieurs, d’architectes, d’entreprises et de représentants municipaux pour donner vie aux dessins 3D.

First 3D printed bridge in the world - Design Render