Emoji, le film, a son teaser (et c'est pire que prévu)

Emoji

Vous ne vous y attendiez peut-être pas, mais les emojis vont bientôt être adaptés en film. Intitulé « The Emoji Movie », le film vient tout juste de dévoiler un premier teaser de sa bande-annonce. C’est un extrait original met en scène... des emojis et a été publié sur le compte Twitter officiel. Le teaser a été spécialement conçu pour les écrans des smartphones. Le film vise en particulier un public jeune habitué au langage emoji et qui utilise donc très souvent son smartphone.



Le teaser commence par l’apparition de l’emoji « bof » qui évoque en général l’indifférence et le détachement. Ce dernier annonce le film avec un désintérêt purement ironique. Dans la suite de l’extrait on peut apercevoir d’autres emoji dont le très célèbre cornet de glace, suivi du non moins fameux cookie et enfin l’emoji caca, superstar annoncée de cette production.



Le film suivra les aventures de deux personnages (deux emojis) qui se baladent à l’intérieur du smartphone d’un adolescent. Ils vont ainsi explorer des applications comme Candy Crush et Spotify, ce qui s'annonce tout simplement passionnant. Le film « The Emoji Movie » sortira dans les salles le 4 août 2017 et on a évidemment hâte d'être en vacances au moment où il faudra en faire la geek critique.

