Découvrez la première bande-annonce de Star Trek : Discovery

La chaîne américaine CBS a dévoilé ce mercredi la première bande-annonce de sa série tant attendue Star Trek : Discovery. En 2015, la chaîne américaine annonçait travailler sur une nouvelle série de la saga. Depuis, son lancement n’a eu de cesse d’être repoussé.

Deux ans après l’annonce de CBS, nous découvrons enfin un premier aperçu de Star Trek : Discovery.La série se déroule une dizaine d’années avant les aventures du Capitaine Kirk et son équipage au sein de l’Enterprise. Ce premier extrait permet de découvrir les personnages principaux qui voyageront à bord de l'USS Discovery. On découvre ainsi dès la première scène, Michelle Yeoh dans le rôle du Capitaine Philippa Georgiou et Sonequa Martin-Green dans celui de Michael Burham. On peut également apercevoir le personnage de Sarek, le père de Spock, interprété par James Frain, avant la destruction de la planète Vulcain, ainsi que les forces Klingon, qui seront présentes dans cette nouvelle série.

Star Trek : Discovery qui était attendu pour janvier 2017, a été repoussé au mois de mai avant de trouver une date de diffusion pour cet automne. La fin du trailer n’annonce d’ailleurs pas de date de sortie exacte. Des problèmes de casting et la perte du showrunner Bryan Fuller ont participé à ce retard.

Le nombre d’épisodes est quant à lui passé de 13 à 15 épisodes. Si aux États-Unis Star Trek : Discovery sera diffusé sur CBS All Access, en Europe, la série sera distribuée par Netflix.

