La première Volvo électrique débarquera en 2019

Le salon de l’automobile de Shanghai a été l’occasion pour de nombreux constructeurs d’afficher leur intérêt pour l’électrique. Si Audi a présenté un concept car baptisé e-tron Sportback, Volvo a affirmé son intention de lancer un premier modèle électrique en 2019. La chaîne de production se situera en Chine qui constitue actuellement le plus grand marché pour les voitures électriques. En effet, la demande y augmente alors que le gouvernement veut trouver une solution à la pollution de l’air et la congestion du trafic urbain.

Le constructeur automobile suédois s’appuiera sur la même architecture modulaire que la Volvo XC40 et le nouveau S40. À terme, Volvo ambitionne d’exporter un million de voitures électriques à partir de la Chine d’ici 2025. Si le projet est clairement affiché, la date de sortie ou les caractéristiques des véhicules n’ont pas encore été annoncées. Les indiscrétions mentionnent toutefois des voitures électriques équipées d’une batterie de 100 kWh qui alimenterait des moteurs de 100kW (134 ch) à 450 kW (603 ch). L’autonomie pourrait aller jusqu’à 400 kilomètres et le tarif varierait entre 35 000 $ et 40 000 $.