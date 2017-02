Prince : ses albums de nouveau disponibles sur les plateformes de streaming ?

Après avoir été longtemps limités sur les plateformes de musique, les albums de Prince devraient être à nouveau disponibles sur Apple Music, Spotify, etc. D’après The New York Post, les albums devraient arriver sur Apple Music le 12 février prochain.



Jusqu’en juillet 2015, la plupart des chansons de Prince étaient disponibles en streaming. Un peu avant sa mort et pour des raisons qui restent un peu floues, l’icône de la pop avait décidé de retirer sa musique des plateformes streaming. Néanmoins, pendant ces deux ans une plateforme faisait l’exception : Tidal, le service streaming de Jay-Z qui était le seul à pouvoir proposer des titres du chanteur.



D’ici deux semaines environ, les titres arrivant sur les plateformes seront les albums détenus par la Warner Music Group. Le come-back de Prince sur les différents services de streaming musical (Apple Music, Spotify, Pandora, Google Play, Deezer) serait prévu le 12 février, le soir des Grammy Awards où une cérémonie en son honneur serait prévue.

