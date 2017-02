Prince est de retour sur les sites de streaming audio

Un peu moins d’un an après sa mort, les premiers albums de Prince sont de retour sur l’ensemble des plateformes de musique. Les titres avaient été retirés des sites de streaming depuis plus de deux ans.



En effet, deux ans avant sa mort, Prince s’était montré très protecteur en ce qui concerne ses œuvres musicales. Il avait ainsi décidé de retirer la plupart de sa musique sur la toile à l’exception du site Tidal. Ce dernières heures, en même temps qu’a eu lieu un hommage pendant la cérémonie des Grammy Awards, plusieurs albums du prince de la pop ont refait surface sur la toile. Désormais, vous pourrez écouter les albums appartenant au label Warner Bros sur Apple music, Spotify et Pandora.



Les studios Warner Bros prévoient également de sortir une version remastérisée de « Purple Rain », deux albums d’inédits et même des vidéos de concerts le 9 juin prochain.

>>>>>>> Lire aussi : Spotify : des playlists en fonction de votre météo