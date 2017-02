Les TV Samsung QLED seront vendues à partir de 2500$

Les TV QLED de Samsung ont été annoncées lors du dernier CES, où trois modèles baptisés Q7, Q8 et Q9 avaient été dévoilés au public. Si le tarif n’a pas été révélé à ce moment-là, la gamme de prix se précise maintenant que Samsung a ouvert les précommandes via son site, Amazon et Best Buy. Pour sa nouvelle gamme de téléviseurs à écran plat, le géant sud-coréen propose trois différents modèles d’écran avec un prix de 2500 $ pour le modèle Q7F 55 pouces qui affiche en 4K, et 6 000 $ pour sa version 75 pouces.

Côté écrans incurvés, la Q8C de 55 pouces qui dispose elle aussi des résolutions d’images numériques 4K, est proposée en précommande pour 3500 $, ce prix grimpant jusqu’à 4500 $ selon la dimension. Seuls les prix du modèle Q9 restent encore inconnus. On sait par ailleurs que ces TV QLED seront livrées avec un système de câblage plus esthétique ainsi que des fonctionnalités spécialement conçues pour la musique et le sport.

TV QLED pour se démarquer ?

Alors que LG, est aujourd’hui considéré comme le leader mondial du domaine des TV OLED – marché que Samsung a eu du mal à acquérir, malgré une tentative en 2014 – la QLED, risque de changer la donne. En effet, cette nouvelle technologie fonctionnant grâce à des diodes électroluminescentes et un filtre à boîte quantique et qui permet de reproduire une plus large gamme de couleurs, est l’argument de Samsung pour se démarquer de sa compatriote et concurrente LG, et de se constituer pionnier d’un nouveau marché.

