Le coût total de fabrication du Galaxy S8 estimé à moins de 300 euros

Si le Galaxy S8 est vendu dans le commerce à 809 euros, ce tarif est évidemment bien plus élevé que les coûts de fabrication. Le cabinet IHS Market a calculé que pour chaque smartphone, ceux-ci s’élevaient à 282 euros.

>>> Retrouvez notre test du Samsung Galaxy S8

Jeudi dernier, le cabinet IHS Market a publié une analyse du coût total de fabrication du Samsung Galaxy S8 en prenant aussi bien en compte le prix des différents composants que celui de la main d’œuvre. Il en résulte notamment que le prix des composants est de 277 euros quand celui de la main-d’œuvre est de 5 euros pour chaque smartphone, soit un total de 282 euros. Un prix de fabrication qui serait plus élevé que celui du Samsung Galaxy S7 Edge de l’an dernier, puisque son coût était estimé à 249 euros. Bien évidemment, ses coûts ne concernent que la fabrication du smartphone et non pas la recherche et développement ou les frais marketing.

IHS Market a également analysé les différents composants du smartphone ainsi que leur tarif. On constate ainsi que l’écran en lui-même coûterait 78 euros soit près d’un quatre du prix du smartphone, quand le processeur, au prix de 41 euros, serait l’autre principal point de dépense du smartphone. Enfin, le prix des deux modules photo du Galaxy S8 est quant à lui estimé à 19 euros.

>>> Retrouvez notre comparatif des meilleurs smartphones