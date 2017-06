Le prochain DBZ vend du rêve

DRAGON BALL FighterZ - E3 2017 Trailer | XB1, PS4, PC

À l’heure où bon nombre de jeux de combat se déroulent sur 3D, Dragon Ball Fighter Z reprendra la même formule que Naruto: Ultimate Storm et sa 2,5D. Le jeu est prévu pour le premier trimestre 2018, sur Xbox One, PS4 et PC. Avec un style visuel proche de l’animé, ce titre développé par Arc System Works sera aussi 4K et HDR.

C’est à l’occasion de la conférence Microsoft Xbox que les personnages comme Sangoku, Sangohan ou Vegeta sont apparus dans une bande-annonce d’une minute trente qui dévoile également le type de gameplay. Les combats restent aussi intenses que dans les précédentes versions. Les boules de feu, la téléportation ou encore les transformations en Super Saiyan seront au rendez-vous et peuvent même détruire l’arène.

La principale nouveauté du gameplay reste les affrontements en 3 contre 3. Pour l’instant, Arc System Works n’a pas livré de plus amples détails sur les options du jeu. Mais Dragon Ball Fighter Z se dévoilera un peu plus avec l’arrivée d’une version beta avant la fin de cet été.