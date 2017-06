La production de la Tesla Model 3 est en bonne voie

Tesla vient de donner de nouvelles informations concernant la production de la Model 3. Le constructeur aurait en effet déjà commencé à produire les cellules qui composent les batteries du véhicule. Tesla est censé commencer la production de la Model 3 en juillet, mais le Directeur Technique, JB Straubel a confirmé que la production des cellules qui composent les batteries du nouveau modèle avait déjà commencé. Ces cellules sont produites dans la Gigafactory qui n’est d’ailleurs pas encore tout à fait terminée.

Les cellules qui viendront sur les batteries de la Model 3 seront de type 2170 NCA et non de type 2170 NMC qui équipent les batteries PowerWall et PowerPack de Tesla. Les cellules 2170 NCA ont été conçues par Panasonic et offriraient une meilleure durée de vie. Après les Model 3, elles devraient aussi équiper les Model S et X.



Tesla s’était donné jusqu’au second trimestre pour commencer la production des cellules. Il semble donc que la compagnie soit dans les temps pour lancer en grande pompe la production de ses Model 3.



