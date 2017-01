[CES] Le projecteur Sony 4K est aussi fou que son prix (25 000$)

Sony a dévoilé au CES de Las Vegas le VPL-VZ1000ES, un projecteur 4K. Le premier élément qui a marqué les visiteurs est son prix exorbitant, 25000 euros. Quand on regarde sa fiche technique, l’appareil se distingue aussi par ses performances. Il prend en charge les formats HDR et sa luminosité atteint 2500 lumens alors que les modèles actuels plafonnent à 2000. Ainsi, on peut regarder ses films préférés en pleine journée, et sans fermer les rideaux. Cette performance s’explique par l’utilisation d’un système laser Z-Phospor et la présence des panneaux SXRD.

Le VPL-VZ1000ES projette une grande image sur une très courte distance

Avec sa robe noire, ce projecteur présente une allure plutôt sobre. L’appareil mesure 925 x 494 x 219 mm et il pèse 35 kg. Alors qu’il est placé à une distance de 15 centimètres d’un mur, il réussirait à projeter une image quinze fois supérieure, soit 2 m 50. À titre d’information, la taille maximale est de trois mètres. Pourtant, il est 40% plus petit que le VPL-GTZ1. Les précommandes sont maintenant ouvertes, les livraisons commenceront au mois d’avril prochain. Avec un prix de 25.000 euros, le VPL-VZ1000ES n’est pas donné. Néanmoins, il faut souligner que la génération précédente, la Life Space UX, coûtait encore 40.000 euros.

