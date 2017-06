10 projets de réalité virtuelle en dehors du jeu vidéo

Depuis que John Carmack et Palmer Luckey ont présenté l'Oculus Rift à l'E3 2012, la réalité virtuelle est (re)devenue une des technologies futuristes à la mode. Google, Facebook, HTC, Sony, Apple et bien d’autres ont énormément investi, le nombre de casques s'est multiplié et certains sont même bel et bien sur le marché. La réalité virtuelle pourrait apporter bien plus aux hommes, jusqu'à transformer certains aspects de nos sociétés. Sceptique ? Nos collègues de Tom’s Hardware vous présent 10 projets de réalité virtuelle capables de modifier notre perception du monde, ou d'améliorer notre quotidien.

