Cinéma : tous les films de super-héros prévus d'ici 2020

Depuis une dizaine d’années, le rythme de sortie des films de super-héros ne cesse d’accélérer. S’il y en avait trois par an il y a dix ans, ils seront ainsi huit l’an prochain. Et cette tendance ne risque pas de freiner. En effet, entre les différents projets annoncés par Marvel, Warner, Sony ou la Fox, ceux qui sont en attente de confirmation et les films prévus, mais toujours pas datés, ce ne sont pas moins de 33 adaptations qui sont attendues au moins jusqu’en 2020. La rédaction de Tom’s Guide fait le point sur ces 33 films de super-héros, ce que l’on sait et ce qu’on peut en attendre.

>>> Super-héros : les 33 films prévus jusqu'en 2020