[Promo] La Bbox à 9,99 €/mois pendant 1 an

Bougues Telecom propose une nouvelle offre qui vous permet de profiter - jusqu'au 22 mai - de la Bbox pour seulement 9,99 € par mois pendant 12 mois. Après cette période, l'abonnement normal à 19,99 € par mois prendra le relais.



Si vous changez d'opérateur, Bouygues vous rembourse jusqu'à 100 € des frais de résiliation demandés. Si vous souscrivez en plus à un forfait Sensation (à partir de 20 Go), 150 € vous seront remboursés.

Rappelons que la Bbox ADSL est compatible Wi-Fi et qu'elle dispose d'options de contrôle parental, de partage d'imprimante et d'un disque dur pour les enregistrements. Si votre débit Internet est supérieur de 3,6 Mbit/s, vous aurez accès aux programmes de télévision grâce au décodeur TV intégré.



Pas moins de 150 chaînes sont proposées, dont 36 en HD, auxquelles peuvent s'ajouter 40 bouquets optionnels. Vingt chaînes de rattrapage et de la vidéo à la demande sont également accessibles. Enfin, la Bbox permet de mettre en pause les programmes, de les enregistrer ou de les regarder sur smartphones et tablettes.







>>> Lire : SFR, Free, Orange, Bouygues, qui a la meilleure box ?